مقاتلات التحالف تدمر مخزن صواريخ وأسلحة تابع للحوثيين في الجراحي

الشارقة 24 - وام:

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مخزن صواريخ وأسلحة تابع لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية الجراحي بجبهة الساحل الغربي لليمن.

واستهدفت المقاتلات مخزن صواريخ وأسلحة، إضافة إلى تعزيزات عسكرية دفعت بها مليشيات الحوثي نحو مديرية الجراحي بجبهة الساحل الغربي وأسفرت عن مصرع وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لجميع محاولات تسلل المليشيات نحو المناطق المحررة.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية - ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن - إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً على العمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية، إضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.