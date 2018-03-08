شرطة الفجيرة تكرم العنصر النسائي بمناسبة يوم المرأة العالمي

تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للمرأة، كرم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، منتسبات القيادة من الضباط وصف الضباط والمدنيات، باعتبار المرأة شريكة أساسية في مسيرة التنمية والعمل الشرطي، ودورها الفاعل في المتجمع، وما حققته من إنجازات كبيرة في مختلف مجالات العمل لاسيما في المجال الأمني.

وعبر اللواء الكعبي عن فخره واعتزازه بالمكانة التي وصلت إليها المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجه بالشكر والتقدير لجميع العاملات بشرطة الفجيرة لما قدمنه من جهود في سبيل رفعة الوطن.

وبحضور العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام، والعميد حميد محمد حميد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد دكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة والمقدم خالد الظنحاني مدير مكتب القائد العام.