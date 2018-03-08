عبد الله بن زايد يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في أديس أبابا موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى أثيوبيا.

بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإماراتية الإفريقية المتميزة وسبل تعزيزها وتوطيدها وتحقيق الشراكة مع دول الاتحاد الافريقي على الأصعدة كافة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوطيد علاقتها الثنائية مع دول الاتحاد الأفريقي كافة وتطوير أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات.

من جانبه رحب موسى فاكي محمد بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى مقر الاتحاد الأفريقي، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات.

وأشاد معاليه بدور دولة الإمارات الرائد لدعم دول الاتحاد الأفريقي على مختلف الأصعدة.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة غازي عبد الله سالم المهري سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا.