"الطوارئ والأزمات" تطلق منظومة الإنذار المبكر عبر الهواتف المتحركة

الشارقة 24 – وام:

أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث رسمياً المرحلة الأولى من مشروع "المنظومة الوطنية للإنذار المبكر"، بتطبيق النظام الإلكتروني الموحد وتفعيل خاصية إرسال الرسائل التحذيرية عبر شبكات الاتصالات لتصل إلى الجمهور من المواطنين والمقيمين على هواتفهم المحمولة.

ويتميز النظام بفاعلية وسرعة إرسال التحذيرات للجمهور حسب الموقع الجغرافي والقدرة على وصول الرسائل التحذيرية للمستهدفين خلال ثوان دون التأثير على شبكات الاتصالات.

وتعد شرطة أبوظبي من أوائل الجهات المستفيدة والتي ستستخدم النظام لبث الرسائل التحذيرية للجمهور في حالات الضباب خلال هذه الأيام، كما يمكن استخدامه في العديد من حالات الطوارئ.

ويتم استقبال الرسالة من قبل الجمهور عن طريق الهاتف المحمول وتعرض الرسالة تلقائياً على الشاشة مصاحبة بصوت الإنذار والاهتزاز ويتم فيها توجيه الجمهور بالتصرف السليم لتجنب التعرض للخطر.

وأكد سعادة الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة - في تصريح له بهذه المناسبة - أن هذا الإنجاز الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة يأتي بفضل التوجيهات والدعم المستمرين للقيادة الرشيدة والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية والعمل كفريق واحد، لتعزيز مكانة الدولة في المجتمع الدولي.

وأوضح أن هذه المنظومة لها علاقة وثيقة بالتنمية الشاملة وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والتي تركز على الاستعداد المسبق وإيجاد الوسائل الفعالة للإنذار المبكر ورفع مستوى التوعية للحد من آثار الكوارث وسرعة وسلاسة التعامل معها بفعالية وكفاءة.

وأشار بهذا تصبح الإمارات الدولة الأولى عربياً في إنشاء منظومة متكاملة وموحدة لاستخدام التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات، لتحذير وحماية الأفراد والمجتمع، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز ما هو إلا الخطوة الأولى في الخطة العامة للإنذار المبكر حيث بدأت الهيئة بالعمل مع الشركاء الحكوميين المعنيين بالوسائل الأخرى للنشر ومنها الإذاعة والتلفزيون والآذان الموحد بالمساجد والألواح الذكية، وذلك بهدف توسيع نطاق التحذير من خلال ضم وسائل مختلفة لتحذير أكبر عدد من الجمهور وبأسرع وقت ممكن وذلك قبل أو خلال أو بعد الحالة الطارئة.

وقال الدكتور جمال الحوسني إن الهيئة تعمل دائماً على تبني أفضل المواصفات والممارسات العالمية في مجال الطوارئ والأزمات وبشكل خاص في مجال الإنذار المبكر، حيث تبنت معايير دولية بما يخص الرسائل التحذيرية على الهواتف المحمولة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث تم إصدار مواصفات خاصة بالدولة والإشراف على تطبيق هذه المواصفات الفنية من قبل مصنعي الهواتف المحمولة، إضافة إلى تأهيل وتفعيل شبكات الاتصالات للمرخص لهم في الدولة لتتوافق مع المتطلبات الفنية للمنظومة.