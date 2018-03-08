الإمارات وأثيوبيا توقعان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية

الشارقة 24 – وام:



وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أثيوبيا مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية.



وقع مذكرة التفاهم، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية جمهورية أثيوبيا، وذلك خلال أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أثيوبيا.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - خلال ترؤسه أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين - بالتوقيع على مذكرة التفاهم وحث على أهمية الانتهاء من التوقيع على الاتفاقيات بين دولة الإمارات وأثيوبيا، خصوصاً في مجال النقل الجوي والعمالة والاعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول بين البلدين.

وتقدم سموه بالشكر والتقدير إلى الدكتور ورقينه جباييه وأعضاء الوفد الإثيوبي على حفاوة الاستقبال لسموه وللوفد المرافق له في أديس أبابا.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على الاستمرار في تطوير علاقاتها الثنائية مع أثيوبيا في مختلف المجالات، خصوصاً السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية.

من جانبه رحب الدكتور ورقينه جباييه - في كلمته - بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، مؤكداً حرص أثيوبيا على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب.

وعقب ذلك وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والدكتور ورقينه جباييه على محضر اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة بين الإمارات وأثيوبيا.

حضر أعمال اللجنة، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة غازي عبد الله سالم المهري سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا وسعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية وعدد من رجال الأعمال في مختلف الجهات المحلية والخاصة في الدولة.