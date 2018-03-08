رئيس وزراء أثيوبيا يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

استقبل هايلي ماريام ديسال رئيس وزراء أثيوبيا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له في أديس أبابا.

ونقل سموه إلى هايلي ماريام ديسال رئيس وزراء أثيوبيا خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهما لأثيوبيا مزيداً من التقدم والنماء.

وحمل هيايلي ماريام ديسال سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى أثيوبيا، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصاً السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات قوية وراسخة مع أثيوبيا وهناك حرص من قيادتي البلدين على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه رحب هايلي ماريام ديسال بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على العلاقات القوية التي تربط بين دولة الإمارات وأثيوبيا.

وأشاد معاليه بحرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع أثيوبيا في المجالات كافة لاسيما الاستثمارية، مؤكداً أن دولة الإمارات تحظى بمكانة خاصة لدى أثيوبيا ودول الاتحاد الأفريقي كافة.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة غازي عبد الله سالم المهري سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا.