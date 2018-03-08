رئيس أثيوبيا يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

استقبل مولاتو تيشومي رئيس جمهورية أثيوبيا في العاصمة أديس أبابا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى أثيوبيا.

ونقل سموه إلى مولاتو تيشومي رئيس جمهورية أثيوبيا خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لأثيوبيا مزيداً من التقدم والنماء.

وحمل مولاتو تيشومي رئيس جمهورية أثيوبيا سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين وسبل تمتينها في مختلف المجالات.

ورحب الرئيس الأثيوبي بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لبلاده، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

من جانبه أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع أثيوبيا في المجالات كافة.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة غازي عبد الله سالم المهري سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا.