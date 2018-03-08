"البنية التحتية" تنظم أنشطة اليوم الرياضي الوطني

الشارقة 24:

تحت رعاية معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وبحضور سعادة المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع الأشغال، نظمت الوزارة، الأربعاء، على شاطئ إمارة رأس الخيمة، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية لموظفيها وشركائها إلى جانب شركات القطاع الخاص والجاليات، وذلك في إطار حرصها على التفاعل مع مبادرة اليوم الرياضي الوطني، والذي يقام تحت شعار "الإمارات تجمعنا".

وشملت الفعاليات مسابقة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لكرة الطائرة، وكذلك مسابقة شد الحبل، وألعاباً متنوعة، شارك فيها موظفو الوزارة وشركات القطاع الخاص.



من جهته أكد سعادة المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع الأشغال على أهمية اليوم الرياضي الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين فئات المجتمع وترسيخ مفاهيم حب الوطن والقيادة والولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، لافتاً إلى حرص الوزارة على المشاركة في هذا الحدث إيماناً منها بضرورة الاهتمام بالرياضية من قبل كافة الموظفين لما لها من أثر إيجابي كبير على الصحة وتنمية القدرات البدنية والنفسية والذهنية، بما يمكنهم من القيام بمهام الوظيفة على أكمل وجه.

وأشاد باهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالرياضة وحرصها على بناء مجتمع صحي، مشيراً إلى أن المبادرة فرصة مثالية، للحفاظ على صحة الفرد من الأمراض المعاصرة، من خلال إتاحة الفرصة لكل محب للرياضة أن يمارسها أفراد وجماعات.