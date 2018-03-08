الرميثي: المرأة الإماراتية حققت النجاح والريادة في مسيرة العمل الوطني

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي أن الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية مكنها من النجاح والريادة في مسيرة العمل الوطني ومواصلة التحصيل العلمي وشغلت مناصب مهمة في الدولة أثبتت من خلالها جدارتها وتميزها المستمر.

وأشار إلى أن الاحتفال بـ "اليوم العالمي للمرأة"، الذي يصادف الثامن من مارس كل عام، يعكس مدى الاهتمام والإنجازات التطويرية والدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية التي تبوأت مكانة متميزة على خارطة العمل والتنمية والتطوير والتعليم.

وأضاف في كلمة له بهذه المناسبة أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تستنير برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في توفير أفضل الفرص لأخواتنا للعمل في شرطة أبوظبي وتوفير البيئة المثالية وتمكينهن من أداء مختلف المهام والواجبات.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تمكين المرأة الإماراتية من المشاركة مع أخيها الرجل في تعزيز مسيرة الأمن وتحميلها مسؤوليات للتطوير والتحسين ثقة في قدرتها على أداء المهام بإبداع وتميز إلى جانب الجهود المتواصلة، لتعزيز فرص العمل لتتمكن المنتسبات كافة من أداء مختلف المهام في بيئة عمل تحفزهن على الإبداع والابتكار واقتراح الأفكار التي ترتقي بالعمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات.