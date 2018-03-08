"الهلال" يكثف جهوده الإغاثية في مديرية الصعيد بشبوة

الشارقة 24 – وام:

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإغاثية في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية، في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المحافظات اليمنية المحررة بالمساعدات الخدمية والتنموية والإغاثية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بمساندة الشعب اليمني الشقيق.

وفي هذا الصدد، وزعت الهيئة، الأربعاء، 3 آلاف سلة غذائية ضمن حملة المساعدات الإغاثية التي تنفذها لصالح أهالي المديرية، ضمن سلسلة حملات إنسانية تنفذها دعماً لأبناء محافظة شبوة.

وأوضح محمد سيف المهيري ممثل الهيئة في شبوة، أن هذه الحملة تأتي تلبية لاحتياجات السكان من المواد الغذائية ووفاء للقيم والثوابت الإنسانية الأصيلة لدولة الإمارات التي تواصل جهودها الخيرية والإنسانية لمساعدة اليمنيين على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقرارهم.