سيف بن زايد يبحث تعزيز العلاقات الأمنية مع السعودية والبحرين ولبنان والعراق

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الأربعاء، في الجزائر، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، ونهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات اللبناني، وقاسم الأعرجي وزير الداخلية بجمهورية العراق، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تعقد حالياً في العاصمة الجزائرية.

جرى خلال اللقاءات، استعراض سبل تعزيز العلاقات في المجالات الأمنية والشرطية، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية لبنان وجمهورية العراق.