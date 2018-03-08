وزيرة تنمية المجتمع تبحث التعاون مع ديوان المحاسبة بأبوظبي

الشارقة 24 – وام:

التقت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، يوم الأربعاء، معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس منظمة "الإنتوساي" بأبوظبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث مختلف جوانب التعاون بين الوزارة والديوان، بشأن تفعيل نتائج الرقابة المالية الواردة بتقارير الديوان السنوية، ورفع مستوى كفاءة وفعالية نظام صرف المساعدات الاجتماعية، وبما يضمن حسن إدارة وصرف الأموال العامة، وتوظيف المخصصات المالية للأغراض التي خصصت من أجلها.

واتفق الجانبان، على تشكيل فرق عمل لمزيد من التنسيق والتعاون والتشاور، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة، والحفاظ على الأموال العامة، وتسخيرها لخدمة مختلف فئات المجتمع المستفيدة، من نظام الضمان الاجتماعي والعمل على الارتقاء بمستوى العمل الوطني.