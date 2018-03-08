ولي عهد دبي: مجتمعنا مليء بقصص ملهمة لذوي الإعاقة

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن إمارة دبي حققت إنجازات متميزة في سعيها نحو تحقيق الدمج الكامل وتمكين وتأهيل ذوي الإعاقة، ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية، وعنصراً فاعلاً في المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحقيق التغيير الإيجابي في حياة ذوي الإعاقة، مشدداً سموه على أن كافة السياسات والخطط الحكومية تراعي التركيز على تمكين ذوي الإعاقة ودعمهم.

جاء ذلك خلال استضافة إمارة دبي لمبادرة "نمشي معاً" للأولمبياد الخاص، التي انطلقت في "كايت بيتش" جميرا في دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص، وعدد من الشخصيات والقيادات البارزة في حكومة دبي، وذوي الإعاقة والعديد من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة، وذلك تجسيداً للحركة الرياضية الاجتماعية والإنسانية التي تشهدها الدولة، مع استضافة دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تنطلق خلال الفترة من 17 إلى 22 مارس الجاري، تمهيداً لاستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في مارس 2019 في العاصمة أبوظبي، والتي يسبقها استضافة الرياضيين ضمن برنامج المدن المستضيفة في دبي من الفترة 12 حتى 14 مارس الجاري.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بنجاح مبادرة "نمشي معاً" في استقطاب جميع فئات المجتمع، مؤكداً سموه أنها تعبر عن ثقافة التلاحم المجتمعي التي تمتاز بها دولة الإمارات، وتعكس رؤية القيادة في تمكين ودعم أصحاب الهمم وتعزيز ثقتهم بقدراتهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق إنجازات رائدة في المجال الرياضي خاصة والمجالات الأخرى بشكل عام.

وقال سموه: "المجتمع الإماراتي مليء بقصص ملهمة لذوي الإعاقة في الإرادة والإصرار والنجاح، وقد أثبت هؤلاء أنهم عند حسن ظن قادتهم ومجتمعهم، وأكدوا جدارتهم في المحافل العالمية، ويتمتعون بروح معنوية عالية تؤثر إيجاباً في محيطهم".

من جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، أن مشاركة إمارة دبي في مبادرة "نمشي معاً" تعكس التزام قيادتها بدعم ذوي الإعاقة وتشجيعها لهم لممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن بطولات فزاع لذوي الإعاقة أرست توجهاً جديداً في خريطة الرياضة العالمية، وأفسحت المجال لهذه الشريحة الهامة من المجتمع لتحقيق إنجازات أولمبية مشرفة.