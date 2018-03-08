سارة الأميري: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في بناء المجتمع

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، أن يوم المرأة العالمي، يشكل فرصة لعرض المكانة الريادية، التي باتت تحظى بها المرأة في دولة الإمارات، منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي أطلق العنان لإمكانات المرأة الإماراتية، مقدماً لها كافة أنواع الدعم والثقة والفرص، لتصبح شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة.

وقالت معاليها في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، في يوم المرأة العالمي: نحتفل معاً بالدور المهم والحيوي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في بناء المجتمع ودعم رفعته وتقدمه، مشيرة إلى أن ما قامت به المرأة الإماراتية على مدار العقود الماضية، هو مدعاة فخر واعتزاز ليس فقط للمجتمع الإماراتي بل للعالم كله، فقد رسخت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، نموذج المرأة الإماراتية، التي تلعب دوراً فاعلاً في بناء الإنسان وصناعة رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته.