حصة بو حميد: "أم الإمارات" تُكمل مسيرة الشيخ زايد في دعم المرأة

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات شكلت علامة فارقة في المنطقة وعلى مستوى العالم، من حيث الحفاظ على مكانة المرأة ودعم تقدمها، بفضل الإنجازات العظيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي استحقت عن جدارة لقب "أم الإمارات"، لاحتضانها قضايا المرأة والطفل والأسرة، وإرسائها لثقافة التنمية الاجتماعية، التي ارتقت ليس فقط بمكانة المرأة الإماراتية على مستوى العالم، بل بالمجتمع الإماراتي ككل، حيث أصبح من أكثر المجتمعات تسامحاً وسعادة وتلاحماً.

وأشارت معاليها، في تصريح بمناسبة انطلاق الفعاليات الخاصة بـ "يوم المرأة العالمي"، والتي تنظمها الوزارة على مدار شهر مارس الجاري، إلى أن بصمات "أم الإمارات" محفورة في ذاكرة أجيال كثيرة من السيدات اللواتي ساهمن، منذ قيام الاتحاد في دعم الحركة النسائية التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من أجل نهضة المجتمع ورسم مستقبل تفخر به كل امرأة تعيش على أرض هذا الوطن.

واعتبرت بو حميد أن الأجيال الجديدة من النساء الإماراتيات، تقتدي برؤية سمو الشيخة فاطمة وتستلهم من قيمها وحكمتها العزيمة، على صقل معارفها وتعزيز مهاراتها، لتكون شريكة للرجل في بناء المجتمع وحليفة له، في مواجهة التحديات لضمان مستقبل أكثر استقراراً للأسرة والمجتمع بشكل عام.