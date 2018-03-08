تكريم دولي على إنجاز صيانة "قاعة الإمارات" في الأمم المتحدة

الشارقة 24 – وام:

تسلم سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، جائزة أفضل مشروع هندسي لسنة 2018/2017، من قبل المؤسسة البريطانية International Property Awards وجائزة أحسن عمل فني إلكتروني حكومي لسنة 2017، والتي تمنحها المؤسسة الهولندية Inavtion Awards وذلك على إنجاز قاعة الإمارات /القاعة 17 سابقاً/ في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، والذي تم بإشراف ومتابعة من سعادته.

وعبر سعادة السفير الزعابي عن فخره واعتزازه بالتكريمين الدوليين، مؤكداً في هذا السياق أن صيانة قاعة الإمارات في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أتاحت لنا إمكانية إبراز السياسات الحكيمة للدولة ومناهج عملها في تنفيذ مشاريعها وبرامجها، ما جعلها اليوم من أفضل دول المنطقة وأكثرها انفتاحاً وتنافسية، حيث أشاد بذلك مايكل مولر المدير العام للأمم المتحدة بجنيف لدى تسلمه القاعة، قبل الموعد المحدد لها والتي يتم استعمالها لاحتضان أهم المؤتمرات الدولية بجنيف.

وأكد سعادته أن عملية الصيانة لواحدة من أكبر القاعات في الأمم المتحدة، والتي تمت بتمويل من الدولة أظهرت مدى الجدية التي يتمتع بها أبناء الإمارات ودقتهم وسرعة إنجازهم واحترامهم الكامل لكل الأطراف التي شاركتهم مهمة الصيانة، وهي صفات عملت القيادة الرشيدة في الدولة على تكريسها من خلال نشر مفهوم التميز والإبداع والابتكار.