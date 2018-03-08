سيف بن زايد يترأس وفد الدولة في اجتماع وزراء الداخلية العرب

الشارقة 24 – وام:





ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي انطلقت الأربعاء، بالعاصمة الجزائرية وتستمر يومين.

وتناقش الدورة الحالية، عدداً من القضايا التي تخص تعزيز الأمن في العالم العربي، ومكافحة الجريمة والإرهاب، بحضور وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

كما تناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين، ومشروع خطة أمنية عربية تاسعة، ومشروع خطة إعلامية عربية سابعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الفكري.

ضم وفد دولة الإمارات، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وسعادة يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية، وعدد من ضباط الوزارة.