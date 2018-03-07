بدعم إماراتي.. مؤسسة مياه عدن تبدأ بتشغيل المضخات في المناصرة وبئر ناصر

الشارقة 24 – وام:

بدأت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في عدن، يوم الأربعاء، بتشغيل مضخات المياه في حقل المناصرة وبئر ناصر، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المقدم لعدن والخاص بعام الخير، والمقدر بنحو 3 ملايين درهم.

وأشاد المهندس فتحي علوي السقاف نائب مدير عام المؤسسة بدعم الإمارات المتواصل لليمن في المجالات كافة، موضحاً أن المنحة المخصصة لعدن والتي جاءت ضمن عام الخير سخرت لمشروع المياه والصرف الصحي، في إطار تحسين أوضاع السكان وتطبيع حياتهم.

وقال "دشنا اليوم تشغيل مضخات المياه في حقل المناصرة"، منوهاً إلى أنه تم توفير 15 مضخة غاطس لثلاثة حقول تم تركيب وتجهيز وتشغيل 8 مضخات منها في حقل المناصرة ومضخة في بئر ناصر، ما أدى إلى ارتفاع كمية ضخ المياه من 12 ألف متر مكعب إلى 20 ألفاً، ومن ثم حدوث تحسن كبير في كميات المياه المتوفرة ومعالجة كثير من الصعوبات التي كانت تواجهنا في الماضي في ظل الظروف الصعبة التي تحياها البلاد.

من جانبه، أكد المهندس وضاح حسن حيدرة مسؤول حقل المناصرة وبئر ناصر أن تدشين المضخات أدى إلى تحسن بنسبة 50% في ضخ المياه مقارنة بما كان عليه الوضع من قبل، منوهاً إلى أن دعم الإمارات ساهم في حل العديد من الإشكاليات التي كانت تعاني منها مضخات المياه.