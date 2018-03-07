نهيان بن مبارك: الإمارات في طليعة الدول التي تجسد قيم التعايش والتآخي

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء الأربعاء، وفداً من الطلبة المتفوقين في قسم الدراسات العربية، بجامعة يريفان الحكومية الأرمينية.

جاء ذلك، في إطار زيارة الوفد الطلابي للدولة، التي نظمتها سفارة دولة الإمارات في أرمينيا، وبالتعاون مع الجامعة الأرمينية، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس الجاري.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بوفد الطلبة، وناقش معهم الأمور التعليمية بشكل عام ودراستهم للغة العربية، فيما تحاور الطلبة مع معاليه حول تجربة دولة الإمارات في مجال التسامح.

وقال معاليه للوفد، الذي يضم 13 طالباً وطالبة: إن الإمارات دولة تسامح وتعد مجتمعاً عالمياً ونموذجاً يحتذى به في الانفتاح على الآخر وتقبله دونما تمييز، وأشار في هذا الصدد إلى وجود أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها، مؤكداً أن الإمارات في طليعة الدول التي تجسد القيم والمبادئ السامية للتعايش والتآخي بين أبناء كافة الأديان.

وتمنى معاليه للطلبة كل التوفيق والنجاح، في دراستهم العملية وتخصصهم في اللغة العربية.

من جهتهم، أعرب وفد الطلبة عن سعادتهم، بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والتحاور ومناقشة مختلف المواضيع معه.