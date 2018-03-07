هند بنت مكتوم تشيد بدعم الشيخة فاطمة للمرأة الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن دولة الإمارات قدمت للعالم أروع الأمثلة في احترام المرأة، والاهتمام بشؤونها وتمكينها وتعزيز مكانتها، كشيرك فاعل في التنمية وبناء المجتمع، جنباً إلى جنب مع الرجل، في ضوء اهتمام ورعاية كبيرة، بدأت على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي رأى في المرأة شريكاً رئيساً، في بناء أسس الوطن وترسيخ قواعد نهضته.

ونوهت سموها، في تصريح بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، بثمرة هذا الدعم والذي تجسد في نجاح المرأة الإماراتية في تحقيق إنجازات وجدت طريقها إلى مقدمة مؤشرات التنافسية العالمية، في ترجمة مباشرة لمدى الاهتمام والتشجيع الذي توليه قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومساندة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمرأة ضمن مرحلة جديدة تخطت معها المرأة الإماراتية التمكين إلى مضمار التنافسية العالمية.

وأشارت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إلى أن إنجاز المرأة الإماراتية جاء بفضل العديد من المقومات، أهمها الدعم الكبير والمساندة المستمرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، التي أوصلت المرأة الإماراتية إلى العالمية من خلال توفير سموها، لكل المقومات والسبل التي من شأنها أن تعلى مكانتها، على الصعيدين العربي والعالمي، ودعمها للمبادرات النوعية على مختلف الأصعدة والمجالات التعليمية والتربوية والعلمية والبيئية والثقافية والاجتماعية والتطوعية، وتشجيع أطر وأنظمة الإبداع والابتكار والإنجاز في مختلف ميادين العمل.