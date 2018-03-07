أمل القبيسي: ابنة الإمارات تعيش عصرها الذهبي بدعم القيادة الرشيدة

الشارقة 24 – وام:





أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي، بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وهو نهج ثابت منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت معاليها، في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، إن الشيخ زايد "رحمه الله" كان بنظرته الثاقبة وحكمته يؤكد أن ارتقاء الوطن، وارتفاع عماده لا يكون إلا ببناء الإنسان بكل فئاته، فعمل على أن تكون ابنة الوطن جنباً إلى جنب، مع شقيقها الرجل يتحملان المسؤولية معاً، وها هي الإمارات اليوم تقدم للعالم النموذج والمثال، بعدما باتت المرأة الإماراتية قادرة على القيام بمسؤولياتها الوطنية، في جميع المحافل وتؤدي دورها في كل ما يدعم مسيرة الوطن وريادته.

وأضافت أن تزامن الاحتفال بيوم المرأة العالمي مع "عام زايد"، مناسبة لتعريف الأجيال بدور قيادتنا الرشيدة في دعم ابنة الإمارات، وتمكينها ورعاية مسيرتها وتذليل كل الصعوبات لتأخذ دورها وتعمم تجربتها الغنية والمشرفة في ربوع الوطن.