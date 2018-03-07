أحمد بن محمد يُكرّم الفائزين في جائزة دبي للنقل المستدام

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، يوم الأربعاء، المؤسسات والشركات والأفراد الفائزين في الدورة العاشرة لجائزة دبي للنقل المستدام، التي تعد إحدى مبادرات هيئة الطرق والمواصلات، لتحفيز القطاعين العام والخاص، على المساهمة في تقليل الازدحام المروري والمحافظة على البيئة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر الحفل في مركز دبي التجاري العالمي، سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

وشاهد سموه والحضور فيلماً عن جائزة دبي للنقل المستدام، سلط الضوء على جهودها في تعزيز الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة.

بعد ذلك، ألقى فيكتور كاليس المفوض في مكتب عمدة ولاية نيويورك لشؤون ذوي الإعاقة كلمة تطرق فيها للتحديات اليومية التي يوجهها الأشخاص من ذوي الإعاقة في التنقل عبر مختلف وسائل المواصلات وكذلك عدم تهيئة البنية التحتية لشبكات الطرق لهذه الفئة.

بعد ذلك، قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سعادة مطر الطاير، بتكريم الفائزين في فئات الجائزة المختلفة، وأعضاء لجنة التحكيم.