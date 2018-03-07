حمدان بن زايد يزور مجلس مدينة زايد ويلتقي المواطنين

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة خلال زيارته إلى المجلس

الشارقة 24 – وام:

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مجلس مدينة زايد بالظفرة، التقى خلالها رواد المجلس من أهالي المنطقة.

وتم خلال الزيارة، تبادل الأحاديث الودية التي تهم الوطن والمواطنين، وما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إنشاء مثل هذه المجالس، وإحياء وتفعيل دورها لما لها من فائدة وخير على المجتمع، ودورها في تبادل الأحاديث حول شؤون الحياة الاجتماعية.

من جانبهم، عبر أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة، مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده منطقة الظفرة، بإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدين أن التطور الشامل في ربوع منطقة الظفرة، هو امتداد طبيعي لفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين مناقبه ورؤيته وعمق حكمته ودوره في تعزيز الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء البلاد.

حضر اللقاء، سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.