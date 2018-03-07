محمد بن زايد يُعزي في وفاة حاضر مبارك المهيري

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى خلفان حاضر مبارك المهيري، وإخوانه سالم وسعيد ومحمد وأحمد ومبارك، في وفاة والدهم "حاضر"، وذلك خلال زيارة سموه، يوم الأربعاء، لمجلس العزاء في مجلس البطين بمدينة أبوظبي.

وأعرب سموه، عن خالص تعازيه ومواساته لأنجال وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.