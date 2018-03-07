أعرب عن خالص مواساته لأنجال وذوي الفقيد

محمد بن زايد يُعزي في وفاة حاضر مبارك المهيري

  • الأربعاء 07, مارس 2018 في 8:37 م
  • صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال تقديمه واجب العزاء
    صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال تقديمه واجب العزاء
أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى خلفان حاضر مبارك المهيري، وإخوانه سالم وسعيد ومحمد وأحمد ومبارك، في وفاة والدهم "حاضر"، خلال زيارة سموه الأربعاء، لمجلس العزاء في مدينة أبوظبي.
الشارقة 24 – وام:
 
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى خلفان حاضر مبارك المهيري، وإخوانه سالم وسعيد ومحمد وأحمد ومبارك، في وفاة والدهم "حاضر"، وذلك خلال زيارة سموه، يوم الأربعاء، لمجلس العزاء في مجلس البطين بمدينة أبوظبي.
 
وأعرب سموه، عن خالص تعازيه ومواساته لأنجال وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.