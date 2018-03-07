محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

الشارقة 24 – وام:

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، اجتماعاً لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا".

حضر الاجتماع، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أداء الجهاز وأهدافه الاستراتيجية المقبلة، وأهم مبادراته الجارية والإنجازات التي تم تحقيقها.

وأكد الاجتماع، أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق رسالة الجهاز، في مواصلة النمو والتطور والارتقاء بالأداء، بما يحقق رؤية أبوظبي في الريادة والتنافسية، وتعزيز مكانتها وموقعها الاستثماري على الخارطة العالمية.