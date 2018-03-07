ميثاء الشامسي تستقبل مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

الشارقة 24 – وام:

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، سعادة أورسولا مولر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، نائبة منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، خلال زيارتها للدولة.

ورحبت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي خلال اللقاء بالمسؤولة الدولية، وأشارت إلى المساهمات والمساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، في إطار حرصهم على تقديم مختلف أشكال الدعم والإغاثة للمحتاجين حول العالم.

وتطرقت معاليها إلى الدور المهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة، في مجال العمل الإنساني والخيري.