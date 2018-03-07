الشيخة فاطمة تعلن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن شعار الاحتفال بالمرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، سيكون هذا العام 2018 "المرأة على نهج زايد".

وقالت سموها في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة العالمي، ألقتها بالنيابة عنها الريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أمام ندوة عقدت الأربعاء، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، إن الهدف من هذا الاحتفال هو تسليط الضوء على إنجازات المرأة ولتكريمها على ما بذلته من جهد كبير، ومثابرة للوصول إلى الأهداف التي تسعى إليها، من تمكين في جميع المجالات المهنية والفنية، وليكون حافزاً أكثر لها لمواصلة مسيرتها الناجحة بكل ثقة.