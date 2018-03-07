إنشاء "نيابة عامة" للنظر بالجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة ودوائر قضائية متخصصة، في كل محكمة ابتدائية، لنظر الجرائم المرتكبة ضد عمال الخدمة المساعدة، وذلك انطلاقاً من الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات لجميع الفئات، بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ مبادئ التسامح وحقوق الإنسان، من خلال إيجاد بنية تحتية مؤسساتية للمحافظة على حقوق فئات المجتمع كافة، بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والدينية، تحت مظلة سيادة القانون وبما يتناسب مع الضمانات، والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان.

وأكد سعادة المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بهذه المناسبة، حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على اعتماد مبادئ حقوق الإنسان، ضمن منظومة متكاملة على الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية كافة، تضم بالإضافة إلى التشريعات والقوانين، إيجاد بنية تحتية مؤسساتية وثقافة مجتمعية، تتوافق مع ما جبل عليه شعب الإمارات "أبناء زايد" من قيم التسامح والرحمة واحترام الإنسان.