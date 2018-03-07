نهيان بن زايد يتقدم مسيرة اليوم الوطني الرياضي

الشارقة 24 – وام:

تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، المشاركين في مسيرة اليوم الرياضي الوطني، بنسخته الثالثة، التي انطلقت الأربعاء من ملعب مدينة زايد الرياضية.

شارك في المسيرة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، وعدد من كبار القيادات الحكومية والرياضية والرياضيين، وطلبة المدارس ومنتسبي وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، بجانب عموم فئات المجتمع وجميع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، في لوحة رياضية تعبيرية عن وطن السعادة والتسامح وملتقى الثقافات.