ملك الأردن يستقبل حمدان بن راشد في عمان

الشارقة 24 – وام:

استقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بقصر الحسينية في العاصمة عمان، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الذي نقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتمنياتهما للملك دوام الصحة والعافية وللشعب الأردني الشقيق اطراد التقدم والرخاء.

وقد تبادل سموه والعاهل الأردني الحديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها بمختلف المستويات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وقد أقام ملك الأردن مأدبة غداء لسمو الشيخ حمدان بن راشد والوفد المرافق له حضرها عدد من المسئولين الأردنيين.

كان سمو نائب حاكم دبي وزير المالية قد وصل إلى عمان في وقت سابق اليوم في زيارة أخوية للأردن تلبية لدعوة من الملك عبد الله الثاني وكان في استقباله بمطار الملكة علياء سمو الأمير فيصل بن الحسين وسعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.