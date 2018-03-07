سيف بن زايد يصل الجزائر للمشاركة في اجتماعات "وزراء الداخلية العرب"

الشارقة 24 – وام:

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأربعاء، على وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تعقد حالياً في الجزائر العاصمة.

كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية، نور الدين بدوي وزير الداخلية، والجماعات المحلية والتهيئة الاجتماعية الجزائرية والدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وسعادة يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية وعدد من كبار المسؤولين.