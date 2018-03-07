محمد بن راشد يقدم واجب العزاء بوفاة عبد الله محمد صالح

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واجب العزاء في وفاة المغفور له عبد الله محمد صالح.

وقام سموه قبل ظهر، الأربعاء، يرافقه أنجاله وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة عبد الله أحمد الحباي رئيس شركة دبي القابضة بزيارة مجلس العزاء في منطقة الوحيدة بالحمرية في دبي.