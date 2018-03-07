"فوربس" تختار شما المزروعي وعمر العلماء ضمن قائمة "الـ 30 الأكثر تأثيراً"

الشارقة 24:

كشفت "فوربس الشرق الأوسط" في عددها الصادر لشهر مارس 2018، عن النسخة الأولى من قائمة "Arab 30 under 30"، التي تضم عدداً من رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين ذوي الأصول العربية تحت سن الـ 30 عاماً، ممن أثروا في محيطهم بتجارب ملهمة.

تتضمن القائمة عدداً من الشباب العربي، الذين حققوا نجاحات ملحوظة في عدة قطاعات من بينها: القانون والسياسة، والتعليم، والرياضة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الاستهلاكية، والتمويل، والأغذية والمشروبات، التجزئة والتجارة الإلكترونية، والإعلام، والدعاية والتسويق، والموسيقى، ورأس المال الجريء، كما كشفت القائمة أن 19 شخصاً منهم يقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان ضمن المدرجين في القائمة: عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وشما بنت سهيل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الشباب في الإمارات، واللاعب المصري محمد صلاح، وخالد الخطيب المصور السينمائي، والمطرب الفلسطيني محمد عساف.

وقالت خلود العميان، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط: "تضم القائمة العديد من الشباب ذوي الأصول العربية المقيمين في أنحاء مختلفة من العالم، ممن يسعون باستمرار لإثبات ذاتهم.

وأضافت: "ينسجم إطلاق هذه القائمة، مع ما تشهده المنطقة من طفرة في الإبداع الشبابي، أكثر ما يميزه الخروج عن الأنماط التقليدية المألوفة".

وقد أعدت القائمة استناداً إلى الترشيحات التي تلقتها فوربس الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الأسماء المدرجة في قائمة فوربس، "30 under 30 " في أميركا وأوروبا، ولتقييم هؤلاء الأشخاص، استعرض الفريق التأثير الذي أحدثوه في مجالاتهم المختلفة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية والتغطية الإعلامية وتواجدهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما استعرضت "فوربس الشرق الأوسط" عدداً من النماذج الناجحة التي لم تضمها القائمة لمن تخطوا الـ 30عاماً خلال هذا العام، وحققوا نجاحات ملحوظة ومؤثرة، مثل: سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة لشؤون العلوم المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة، ونائبة مدير "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، وعبداللطيف واكد، المدير العام في أوبر –"Uber" مصر.