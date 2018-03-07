نهيان بن مبارك: الإمارات واحة للتسامح والتعددية والتنوع

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تستلهم فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة، ونهجه الراسخ في جعل أرض الإمارات الطيبة واحة للتسامح والتعددية والتنوع، يتعايش الناس فيها في كنف من القبول والاحترام والتناغم والانسجام.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معاليه أمام طلبة الدفعة الخامسة الدارسين بكلية الدفاع الوطني، بمقرها في أبوظبي، بحضور سعادة اللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي قائد الكلية وعدد من كبار المسؤولين والضباط.

وشدد معالي وزير التسامح على أهمية الأمن الوطني كأساس صلب في تماسك وتلاحم أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام والمودة.