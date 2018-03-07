بلحيف النعيمي يتسلم أول شهادة قياس مستوى الابتكار بالشرق الأوسط

الشارقة 24:

تسلم معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، مؤخراً، شهادة قياس مستوى الابتكار بالوزارة مقارنة بأكثر من 6000 شركة ومؤسسة في العالم، وذلك من شركة Innovation360، وبذلك تعتبر الوزارة أول مؤسسة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة.

وأكدت المهندسة أنوار الشمري مدير إدارة التصميم الرئيس التنفيذي للابتكار في وزارة تطوير البنية التحتية، أنه وبناء على توجيهات معالي الوزير الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، حرصت الوزارة على الاستعانة بشركة عالمية لتقييم وقياس قدرات الوزارة في مجال الابتكار، ومن أجل ذلك استعانت بمجموعة Innovation360 ومقرها السويد.



وأشارت الشمري إلى أن الابتكار يمثل أحد الركائز الداعمة لرؤية الإمارات 2021، ومئويتها 2071، ولذلك تسعى وزارة تطوير البنية التحتية وبشكل حثيث إلى تعزيز ومواءمة الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي تستهدفها بما يتماشى مع خطط وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز نشر ثقافة الابتكار على المستوى المؤسسي ورفع تنافسية الدولة.

وأكدت أن الحصول على الشهادة سابقة الذكر تمت بعد العديد من الاجتماعات والورش بين فريق الابتكار في الوزارة ومجموعة Innovation360، حيث تم خلالها تقييم الوضع القائم وتحديد مستهدفات العمل المستقبلي ووضع خطط التطوير اللازمة.

من جانبه قال ماغنوس بينكر المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Innovation360: "وزارة تطوير البنية التحتية لديها نظرة متقدمة للابتكار وتعتبر من المؤسسات الأسرع نمواً في العالم في هذا المجال"، كما أبدى إعجابه بحماس القيادة العليا للوزارة للمضي قدماً لتطبيق وتعزيز ثقافة الابتكار كأحد موجهات العمل المستقبلي.