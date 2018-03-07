الرميثي يلتقي رؤساء وفود 4 دول على هامش "آيسنار 2018"

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي وفود 4 دول هي جمهورية إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وذلك على هامش المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2018"، الذي تنظمه وزارة الداخلية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، تحت شعار"الأمن الوطني يهم الجميع".

وبحث معاليه مع الفريق جابيتانو ماروشا رئيس الوفد الإيطالي ورؤوف كمال قعوار رئيس الوفد الأميركي والمقدم علي مبارك المري رئيس الوفد البحريني والمقدم زياد محمود البدور رئيس الوفد الأردني سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر، اللقاءات العميد سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات والعميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير القطاع والعميد ثاني بطي الشامسي مدير إدارة التدريب في شرطة أبوظبي.