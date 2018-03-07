سفير الدولة يشارك في توزيع مساعدات "الهلال الأحمر" بالسودان

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان في توزيع مساعدات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن مشاريع "عام زايد "، وذلك بمركز رعاية المسنين في الخرطوم بحري ومرضي الدرن وأسرهم بمنطقة امبدة في أمدرمان، وذلك بالتعاون مع منظمة بنك الطعام السودانية.

وقال سعادة السفير حمد الجنيبي - في تصريح له بهذه المناسبة - إن الهلال الأحمر الإماراتي مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية بالسودان، معرباً عن سعادة البعثة للمشاركة في هذه المبادرة التي يستفيد منها العديد من الشرائح المستهدفة في المجتمع السوداني طوال العام.

وأضاف أنها تتزامن مع مبادرة "عام زايد" حيث تحتفل الدولة بقيم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" وحكمته ورؤيته الواضحة وسماته الإنسانية التي أصبحت نهجاً متأصلاً في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جهته أشاد مبارك شريف ساتي مدير دار المسنين السودانية بما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات للكثير من الدول ومن بينها السودان في شتي المجالات.