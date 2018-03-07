"ساعد" تطلق حملة "زايد باقٍ في قلوبنا"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت شركة "ساعد" للأنظمة المرورية حملة" زايد باقٍ في قلوبنا"، تجاوباً مع المبادرة الوطنية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بجعل عام2018 "عام زايد".

وأكد المهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لشركة "ساعد"، أن مبادرة "عام زايد" هي مناسبة وفاء لرجل عظيم نحتفل فيها وبكل فخر بمئوية المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" وإنجازاته وإرثه في الدولة وحول العالم ونجسد في هذه الاحتفالية الوطنية قيم وموروثات العطاء والإنسانية في أقواله وأفعاله التي نقشت مجتمعة اسم زايد بحروف من النور على الصعيدين العربي والعالمي.

وانطلاقا من دعم وتبني "ساعد" لجميع التوجهات الوطنية وتجسيداً لحملة "زايد باق في قلوبنا" فقد اكتست قنوات ساعد الرسمية كافة إضافة إلى أسطولها حول الدولة بشعار "عام زايد" وحرص جميع الموظفين العاملين تحت مظلة "ساعد" على ارتداء شعار "عام زايد" خلال تأدية مهامهم الرسمية والمؤسسية في أنحاء الدولة، تعبيراً عن حبهم وتقديرهم وفخرهم بالقائد والمؤسس والرمز الوطني الملهم المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وحرصت "ساعد" على تبني قيم هذه المبادرة النبيلة المتمثلة في الحكمة والاحترام والاستدامة وبناء الإنسان وتجسيدها في مجموعة من المبادرات والأنشطة والرسائل المجتمعية والإنسانية التي سيتم إطلاقها على مدار العام، إضافة إلى دعم المبادرة عبر جميع المعارض والمؤتمرات والفعاليات الرسمية والتوعوية.