الوكيل المساعد لشؤون المراسم بالخارجية يحضر حفل استقبال سفارة بلغاريا

الشارقة 24 – وام:

حضر سعادة السفير شهاب أحمد محمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مساء الثلاثاء، حفل الاستقبال الذي أقامه بوجدان كولاروف سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق بارك حياة في أبوظبي، سعادة سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وجمع من أبناء الجالية البلغارية المقيمة في الدولة.