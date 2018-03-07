هيا بنت الحسين تفتتح مستشفى الإمارات التخصصي

الشارقة 24 – وام:



افتتحت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية، يوم الثلاثاء، مستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية.



وتفقدت سموها، مبنى المستشفى الجديد الكائن في مدينة دبي الطبية، واستمعت إلى شرح من علاء عطاري المدير التنفيذي للمستشفى، حول مختلف التخصصات التي يضمها المستشفى والأقسام المتعددة فيه، والخدمات التشخيصية والعلاجية المتنوعة التي يقدمها، كما تعرّفت سموها من رؤساء أقسام المستشفى، على أحدث التجهيزات التي يضمها والتي تعد الأحدث من نوعها عالمياً.