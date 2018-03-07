عهود الرومي تشهد إطلاق دليل السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل

الشارقة 24:



أطلق البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، دليل السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، الذي يمثل إطاراً استرشادياً علمياً وعملياً متكاملاً، لتعزيز جود الحياة في بيئة العمل السعيدة والإيجابية، في الجهات الحكومية في دولة الإمارات.



جاء ذلك، ضمن مشاركة البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، في أعمال ملتقى نادي الموارد البشرية الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء العموم والمسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.



ويعكس الدليل، الفلسفة القيادية في كتاب "تأملات في السعادة والإيجابية" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويهدف إلى تعزيز الوعي في الجهات الحكومية، حول العوامل الأساسية المؤثرة في بناء ثقافة السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، والآثار الإيجابية لهذه البيئة على الكفاءة والأداء وإنتاجية الموظفين.



وأكدت معالي عهود الرومي، أن الدليل يجسد رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشيرة إلى قول سموه: "دائماً أنظر لفريق عملك بإيجابية، وأعمل على تحقيق السعادة لهم ليحققوا السعادة للمجتمع من حولهم".



وقالت معالي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، إن الدليل الذي طوره البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية يرتكز على الأبحاث والدراسات الحديثة في مجالات علم النفس الإيجابي والعلوم العصبية ونظريات القيادة والإدارة الإيجابية، وأضافت أن الدليل يهدف لتوفير أدوات عملية وعلمية تدعم جهود الجهات الحكومية في تهيئة بيئة عمل سعيدة للموظفين، وتحفيز الجهات لتحقيق رؤية القيادة بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم، مشيرة إلى أن الكثير من الدراسات العلمية أثبتت أن بيئة العمل السعيدة التي تمكن الموظف وتوفر له الظروف ليبدع ويتطور، تلعب دوراً مهماً في تعزيز مستويات الإنتاجية.



من جهته، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن دولة الإمارات تولي العنصر البشري أهمية كبرى، انطلاقاً من إيمانها بدوره في تحقيق التنافسية والريادة العالمية والتنمية الشاملة المستدامة.



وذكر معاليه أن الدولة كانت سباقة لنشر مفاهيم السعادة والإيجابية وترسيخها كثقافة وطنية في كافة قطاعات العمل ومناحي الحياة، لتحتل مراتب متقدمة عالمياً في قائمة سعادة الدول والشعوب، وذلك بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.



من جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على أهمية هذا الملتقى، كونه يسلط الضوء على موضوع مهم جداً، حيث تعنى قيادتنا الرشيدة ومؤسسات الدولة بالسعادة الوظيفية، وتطبيق أعلى معايير إدارة رأس المال البشري، وبما يحقق مستويات أرفع من السعادة الوظيفية في بيئة العمل، ويعزز الكفاءة والإنتاجية.



واستضاف الملتقى المتحدث العالمي البروفيسور ماثيو ليبرمان مدير مختبر علم الأعصاب المعرفي والاجتماعي بجامعة كاليفورنيا، الذي سلط الضوء على أهمية الجانب الاجتماعي في بيئة العمل، لتعزيز السعادة وجودة الحياة والإنتاجية.