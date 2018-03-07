نهيان بن زايد يتقدم مسيرة اليوم الرياضي في أبوظبي الأربعاء

الشارقة 24 – وام:



يتقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، المشاركين في مسيرة اليوم الرياضي الوطني بنسخته الثالثة، والتي ستنطلق يوم الأربعاء، من ملعب مدينة زايد الرياضية.



ومن المقرر أن تشهد المسيرة، مشاركة كبار القيادات الحكومية والرياضية والرياضيين وطلبة المدارس ومنتسبي وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، بجانب عموم فئات المجتمع وجميع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، في لوحة رياضية تعبيرية عن وطن السعادة والتسامح وملتقى الثقافات.



وتشهد النسخة الثالثة، تفاعل 256 مدرسة حكومية، وأكثر من 200 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي، مع أنشطة اليوم الرياضي، بما يعكس مكانة الرياضة، عند جميع فئات المجتمع وحرصها على المشاركة، في هذه المبادرة السنوية المميزة.