"اجتماعية الوطني" تناقش سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الأسرة

الشارقة 24 – وام:



ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها الذي أعدته حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة، خلال اجتماعها، يوم الثلاثاء، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.



وتضم اللجنة في عضويتها، سعادة كل من: عزة سليمان بن سليمان مقررة اللجنة، وعلياء سليمان الجاسم، ود. نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشد ليتيم، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم علي الشحي.



وقال سعادة حمد أحمد الرحومي: إن اللجنة تواصل مناقشة تقريرها في شأن بناء الأسرة، حيث تم الانتهاء من القراءة الأولية للتقرير والتوصيات، وإجراء بعض التعديلات على التوصيات التي خرجت بها اللجنة، بعد عقد لقاءات عدة مع الجهات المعنية بالموضوع، وحلقات نقاشية متوقعاً مناقشة التقرير في جلسة المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري.



وتناقش اللجنة، موضوع سياسة الوزارة في شأن بناء الأسرة، ضمن خمسة محاور هي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية خاصة موضوعات تأخر الزواج والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.