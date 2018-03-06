وفد أممي يطلع على مسيرة العمل البرلماني في الدولة

الشارقة 24 – وام:



اطلع وفد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، برئاسة أورسـولا مـولـر مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، خلال زيارته مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي، يوم الثلاثاء، على مسيرة الحياة البرلمانية، وطبيعة عمل المجلس واختصاصاته الدستورية، وإنجازات الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، التي تحققها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، لمواكبة توجهات الدولة ورؤيتها، وتبني القضايا التي تعنى بالأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم.



وكان في استقبال الوفد أعضاء المجلس، سعادة حمد أحمد الرحومي، وسعادة عزة ين سليمان، وسعادة محمد أحمد اليماحي، وسعادة سالم الشحي، وسعادة علياء الجاسم، وسعادة عائشة ليتيم، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس الوطني.



وتم خلال اللقاء، عرض جهود المجلس، على مستوى الاتحادات الإقليمية والدولية، والزيارات البرلمانية والمؤتمرات المتخصصة، وفق ممارسته لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية، التي تواكب من خلالها سياسة الدولة الخارجية، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني، وفق أحدث الممارسات الدولية، لا سيما على صعيد تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للمجلس.



وشرحت سعادة عزة سليمان، دور المجلس الدبلوماسي، ومشاركات الشعبة البرلمانية، وعرضت الجانب الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات، موضحة أن الإمارات جاءت في صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية قياساً بدخلها القومي.



واستعرضت جهود دولة الإمارات، في دعم العمل الإنساني الإغاثي للاجئين السوريين والروهينغا، مستعرضة المبادرات الإنسانية التي تقدمها الدولة في "عام زايد"، وجهود دعم تلك المبادرات.



من جانبها، أشادت أورسولا باستراتيجية المجلس الوطني الاتحادي، وجهوده في دعم القضايا الإنسانية العادلة عالمياً، من خلال ما يتم طرحه خلال الدبلوماسية البرلمانية الإمارتية، مشيدة بدور دولة الإمارات في دعم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى جهود المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، حيث أكدت أن المدينة تلعب دوراً هاماً لتصبح أكبر مركز للخدمات اللوجستية في مجال الإغاثة الإنساني.



ولفتت إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً ووثيقاً بين دولة الإمارات ومكتب الشؤون الإنسانية "أوتشا" التي تقدم المساعدة للفقراء والإغاثة والحماية للمجتمعات الأكثر فقراً، من خلال تنسيق جهود العمل الإنساني وبناء شراكات مع الجهات الوطنية والدولية القاعلة.



واستعرضت جهود مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والمسؤول عن جميع الجهات الفاعلة الإنسانية، لضمان الاستجابة المتجانسة والمتماسكة لحالات الكوارث والطوارئ.