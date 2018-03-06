محمد بن زايد: قيم العطاء والتكافل مترسخة وأصيلة في الإمارات

الشارقة 24 – وام:



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن نهج العطاء الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهج راسخ وثابت يعكسه أبناء الإمارات بقيمهم الأصيلة، في البذل والتعاون والتلاحم والتفاني، لأجل خدمة الوطن.



جاء ذلك، خلال مشاركة سموه، في "ملتقى الأوائل"، الذي ينظمه صندوق الوطن لتكريم داعميه من الأفراد والمؤسسات، منذ انطلاقه وحتى انتهاء عام الخير.



حضر الملتقى، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، ولفيف من رجال الاعمال.



وقال سموه: "ونحن إذ نكرم اليوم أوائل "صندوق الوطن" إنما نكرم فيهم، ومن خلالهم، القدوة الحسنة في البذل والعطاء، والشعور العميق بالمسؤولية المجتمعية، وحب الوطن والوفاء له، والمواطنة الصالحة والإيجابية"، منوها إلى أن حب الوطن ليس بالكلام والشعارات فقط، وإنما بالعطاء والتضحية، هكذا تعلمنا من زايد، رحمه الله.



وذكر سموه، أن تكريم أوائل الإمارات في "عام زايد" يحمل دلالة رمزية مهمة، لأن الشيخ زايد، رحمه الله، هو رمز خالد في العطاء والتضحية وحب الوطن والتفاني في خدمته، ومصدر إلهام لكل الذين يريدون الخير والتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطالما استمرت هذه القيم في مجتمعنا، فنحن بخير، ونسير على الطريق الصحيح.



وأضاف سموه، أن دعم الصندوق يجسد إحساس صاحبه بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن، والمعني الكامن في مبادرة "صندوق الوطن"، هو أن كل فرد في المجتمع عليه مسؤولية تجاه مجتمعه، ويمكنه الوفاء بها بصرف النظر عن إمكاناته أو مجال عمله، لأن خدمة الوطن مجال فسيح يتسع للجميع.



وأشار سموه إلى أن قيم العطاء والتكافل ليست غريبة على مجتمعنا، وإنما هي مترسخة وأصيلة فيه، ويزخر تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة بنماذج مضيئة من أبناء الوطن، هؤلاء لن تنسى دولة الإمارات العربية المتحدة وقفاتهم، والدور الذي قاموا به، لأن الوطن لا ينسى أبداً أبناءه المخلصين.



وأكد سموه أن مبادرة "صندوق الوطن" تكتسب ريادتها وتميزها من أنها تحول المسؤولية المجتمعية إلى ثقافة وعمل مؤسسي منظم له أهداف محددة، وتؤكد الدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال والقطاع الخاص وأفراد المجتمع في دعم التنمية المستدامة، ومساندة جهود الحكومة في الارتقاء بالوطن، وأن الجميع شركاء في صنع التنمية وصنع مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأضاف سموه، أن مجالات عمل "صندوق الوطن" تعكس وعي أصحاب هذه المبادرة والقائمين عليها، بطبيعة المرحلة التنموية التي يمر بها الوطن، في استعداده لعصر ما بعد النفط، ولذلك يركز الصندوق على الابتكار، وتنمية الموارد البشرية، ودعم البحث العلمي، وهي مجالات أساسية تعمل الدولة عليها لتحقيق التنوع الاقتصادي واستدامة التنمية، بعيداً عن الاعتماد على النفط.



وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتكريم كبار داعمي صندوق الوطن، فقد كرم سموه على مستوى الأفراد، معالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، وعلى مستوى المؤسسات والشركات، كرم سموه شركة إعمار العقارية ممثلة، بسعادة محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة الشركة.

وكان الملتقى، قد شهد جلسة ضمت معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وعضوي الصندوق محمد علي العبار وعيسى محمد السويدي.

وفي مستهل حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطلع سموه من خلال المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة، على أهم البرامج والمشاريع والإنجازات التي حققها صندوق الوطن من خلال أهدافه ورسالته، حيث تلقى منذ تأسيسه مساهمات بقيمة 667 مليون درهم إماراتي، من أصل مليار درهم يسعى الصندوق إلى جمعها بحلول العام 2020.