عمار النعيمي يفتتح الدورة الخامسة من مؤتمر عجمان الدولي للبيئة

الشارقة 24 – وام:



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر عجمان الدولي للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط تحت، شعار "التغير المناخي والاستدامة".



ويشارك في المؤتمر، الذي يقام بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، العديد من الخبراء والباحثين المختصين في الشأن البيئي من 49 دولة من مختلف أنحاء العالم، يقدمون 205 أوراق علمية متخصصة، تناقش قضايا وملفات بيئية هامة، من أبرزها الحلول العلمية للحد من تأثيرات تغير المناخ في الإمارات، والاستدامة في الإسكان الحكومي في الدولة، وقضايا بيئية أخرى في عدد من دول الخليج العربي والدول العربية ودول مختلفة في العالم.



كما يسلط المؤتمر، الذي يستمر يومين، الضوء العديد من القضايا، من بينها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والحد من مخاطر الكوارث والآثار الصحية لتغير المناخ، والبصمة الكربونية والمدن الذكية والبنية التحتية الخضراء.



حضر مراسم حفل الافتتاح، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، والخبراء المشاركين ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.



وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بجولة تفقدية في أرجاء وأجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، اطلع خلالها على المبادرات والمعدات التي تهتم بالبيئة، والمشاريع والمعدات الخاصة بالبيئة والمناخ والمنتجات التي من شأنها المحافظة عليها، واستمع إلى شرح واف من أصحاب هذه الأجنحة ودورها واستخداماتها المختلفة، في مجال المحافظة على البيئة والتغير المناخي.



وأعرب سموه عن سعادته لمساعي إمارة عجمان، وتقدمها مدن العالم، بمعدلات ممتازة لنقاء الهواء وكذلك مناحي الأوضاع البيئية فيها، وأن إمارة عجمان تعطي القضايا البيئية الأولوية القصوى للوصول لبيئة نظيفة.

من جهته، أكد معالي ثاني الزيودي، أن التغير المناخي يمثل اليوم التحدي الأبرز للاستدامة، فهو لا يهدد بإعاقة النمو فقط، وإنما أيضاً بتقويض ما تحقق من نجاحات سابقة في مختلف المجالات، وتشير أحدث التقارير إلى المخاطر العالمية، حيث حدد المنتدى الاقتصادي العالمي التغير المناخي كأحد أهم خمسة مخاطر على الصعيد العالمي، سواء على مستوى الإمكانية أو التأثير خلال العقد المقبل.