هزاع بن زايد يفتتح فعالية "المغرب في أبوظبي "

الشارقة 24 – وام:



بترحيب من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبرعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور الأمير مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي، فعالية "المغرب في أبوظبي"، التي تقام بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتستمر أنشطتها حتى 19 مارس الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بإشراف وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، وفي إطار تعزيز ودعم العلاقات التاريخية والأخوية، التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية في جميع المجالات.



وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن تنظيم هذه الفعالية يجسد عمق العلاقات التاريخية الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة وشعبيهما الشقيقين، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.



وقال سموه: "إن هذه العلاقات المتميزة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما، رسخت روابط الأخوة العميقة بين البلدين، وتجلت في أبهى صورها عبر نشر قيم التسامح والمحبة والتعريف بتراث وأصالة وعراقة الموروث الغني لدى البلدين، كما يتجسد ذلك في التعاون المستمر لتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة تقدم ومضات ملهمة عن أصالة التراث والقيم لدى الشعبين الشقيقين".



وأشار سمو الشيخ هزاع بن زايد، إلى أن ما رأيناه في افتتاح فعالية "المغرب في أبوظبي" يعبر عن نبض التراث المغربي وعراقته ومدى غناه الحضاري والثقافي والتراثي، ومحافظته على إرثه الأصيل بما يتضمنه من حرف ومهن وعادات وتقاليد يتم تناقلها عبر الأجيال، لتستمر رحلة الحفاظ على تراث الآباء والأجداد، مشيداً سموه بالتنظيم المتميز والجهود الكبيرة التي بذلت من قبل المنظمين لتظهر الفعالية بحلة باهرة تدهش كل من يزورها.



من جانبه، ثمن سعادة مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعالية "المغرب في أبوظبي"، الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة لهذا الحدث المهم، متقدماً بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والأمير مولاي رشيد على تشريفهما، مراسم افتتاح فعالية "المغرب في أبوظبي"، التي تتيح لجميع زوارها من مواطنين ومقيمين في الدولة، فرصة التعرف على مكونات حضارة المغرب الأصيلة، وموروثات ماضيها العريق.



وقام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والأمير مولاي رشيد بجولة في أرجاء الفعالية، في أبوظبي" التي تضمنت عدداً من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والتاريخية، إضافة إلى مجموعة من التحف والآثار، لتبدأ الجولة بالدخول من البوابة الخشبية الضخمة، مروراً على الأرض المرصعة بمليوني قطعة زليج، وبالجدران الزاهية الألوان، والأعمدة الرخامية الأنيقة، والسقف المتلألئ بالثريات النحاسية، ولتستكمل الجولة بمتابعة عروض موسيقية امتزج فيها التقليدي بالروحي، والتراثي بالعصري، وألقي الضوء أيضاً على خبرة وحنكة وعبقرية الصانع المغربي، بالإضافة إلى متابعة عروض القفطان المغربي.



واختتمت الجولة بمتحف التراث المغربي، الذي تنوعت مقتنياته ما بين المخطوطات والنقود الإسلامية والقناديل الزيتية والأواني الخزفية الإسلامية وتمثال جوبا الثاني، وصور تاريخية عن موقع مزورة الأثري مع بعض المعلومات الأساسية عن هذا الموقع.