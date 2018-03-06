عبد الله بن زايد يزور متحف "سنغور" التاريخي في السنغال

الشارقة 24 – وام:



زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، يوم الإثنين، متحف الرئيس السنغالي الراحل ليبولد سيدار سنغور.



وكان في استقبال سموه، لدى وصوله، عبد اللطيف كوليبالي وزير الثقافة السنغالي، وإبراهيم صوري سيلا سفير جمهورية السنغال لدى الدولة.



واطلع سموه خلال الزيارة، على مقتنيات المتحف التي تؤرخ لفترة حكم الرئيس السنغالي الراحل، الذي وصف بالشاعر الأديب، واستمر في حكم جمهورية السنغال منذ استقلالها عام 1960، وحتى العام 1981.



كما تعرف سموه على جانب من حياة الرئيس الراحل، الذي يعتبر الأب المؤسس لجمهورية السنغال الحديثة، بالإضافة إلى مقتنيات الرئيس الراحل، والذي عرف عنه شغفه بالثقافة والآثار الإفريقية.



وأشاد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بهذا المعلم التاريخي البارز، الذي يجسد حقبة هامة في تاريخ السنغال، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع السنغال في العديد من المجالات.



رافق سموه خلال الزيارة، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال.