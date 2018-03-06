رئيس برلمان السنغال يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي مصطفى نياس رئيس برلمان السنغال الإثنين، في مبنى البرلمان السنغالي في داكار، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى السنغال - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات والسنغال في كافة المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والبرلمانية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع السنغال في شتى المجالات.