بحثا تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس برلمان السنغال يستقبل عبد الله بن زايد

  • الثلاثاء 06, مارس 2018 في 7:12 م
بحث معالي مصطفى نياس رئيس برلمان السنغال الإثنين، خلال استقباله سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي مصطفى نياس رئيس برلمان السنغال الإثنين، في مبنى البرلمان السنغالي في داكار، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى السنغال - بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات والسنغال في كافة المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والبرلمانية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع السنغال في شتى المجالات.