افتتاح مكتبة الشيخ زايد بمقر قنصلية الدولة في برشلونة

الشارقة 24 – وام:

دشنت القنصلية العامة للدولة في برشلونة، مكتبة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، داخل مقر البعثة، في إطار مساهمة القنصلية في إحياء الذكرى العطرة للوالد المؤسس والاحتفاء بإنجازاته الخالدة، والقيم التي غرسها بالشعب الإماراتي وذلك بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على ميلاده "رحمه الله"، واستجابة لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعلان عام 2018 "عام زايد".

وتمت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بمكتبة البعثة الإماراتية، بمشاركة سعادة سالم العويس قنصل عام الدولة في برشلونة، وعدد من كبار الشخصيات الثقافية والأكاديمية بإقليم كتالونيا، في مقدمتهم سعادة كريستينا شيبلمين مدير دار الأوبرا ببرشلونة "ليسو"، وسعادة مانويل فوركانو مدير معهد الدراسات الكتالانية، والدكتور ميكيل فوركادا رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة برشلونة بالإضافة إلى لفيف من الصحفيين والإعلاميين الإماراتيين.